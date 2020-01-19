Свыше 7,5 тысячи новых рабочих мест создал МСБ Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день более 130 тыс. человек заняты в малом и среднем бизнесе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

Как отмечают в ведомстве, в Акмолинской области малый и средний бизнес занимает все более прочные позиции в различных производственных сферах.

«Благодаря успешной реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025», которая направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, в регионе увеличились объёмы производимых отечественных товаров, расширился их ассортимент. От состояния и уровня развития частного предпринимательства и, в первую очередь, малого и среднего предпринимательства, зависит обеспечение устойчивого экономического развития страны в целом», - отметили в ведомстве.

Это позволяет создать новые рабочие места, расширить ассортимент и объемы производства конкурентоспособных товаров.

По информации ведомства, для поддержки малого и среднего бизнеса в нашем регионе создаются благоприятные финансовые условия в предоставлении льготных кредитов. На сегодняшний день в области количество действующих субъектов МСБ составляет 45,5 тыс. единиц, в сравнении с 2018 годом наблюдается рост на 3,1%.

«За январь-ноябрь 2019 года от субъектов МСБ поступило налоговых платежей на сумму 41 млрд тенге. Численность занятых в малом и среднем бизнесе на сегодняшний день составляет более 130 тыс. человек. За прошедший год в субъектах МСБ создано 7 584 новых рабочих места, выдано кредитов на сумму 45,4 млрд тенге, что составляет 18,4% от общего объема выданных кредитов. Больше всего из них выдано в сфере сельского хозяйства – 50,7%, в сфере промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию – 17,5%», - отметили в управлении предпринимательства и промышленности региона.

Выпуск продукции субъектами МСБ, как добавили в ведомстве, увеличился на 3,1% и составил 556,3 млрд тенге. Таким образом, отечественная сфера предпринимательства становится действенным инструментом в наращивании производственного потенциала и увеличении объемов производства конкурентоспособной продукции.