Свыше 696 млрд тенге поступило в бюджет Нур-Султана в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошлый год в бюджет Нур-Султана поступило 696 млрд 940 млн тенге. План перевыполнен на 35 млрд 899 млн тенге. Об этом сообщил руководитель управления финансов города Нур-Султан Алиби Жумаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За истекший год в бюджет Нур-Султана поступило 696 млрд 940 млн тенге. План был перевыполнен на 35 млрд 899 млн тенге в денежном эквиваленте. Суммарный объем собственных доходов составил 361 млрд 717 млн тенге или выполнен на 11%. По налоговым поступлениям: поступило 332 млрд 479 млн тенге, что составило 110,6 % или перевыполнен на 31 млрд 751 млн тенге. По неналоговым поступлениям составило 11 млрд 796 млн тенге или увеличилось на 116%», - пояснил Алиби Жумаев.

По его словам, основное перевыполнение дохода в части бюджета обеспечено за счет налоговых поступлений.

«С 1 января 2020 года поступление от корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса осуществляется в низкий бюджет. В связи с чем, одна из основных сумм перевыполнения составили поступления корпоративного подоходного налога. Сумма составила 13 млрд 604 млн тенге. Наряду с этим, перевыполнение плана отмечалось по индивидуальному подоходному налогу на 8 млрд 764 млн тенге. Так поступило 122 млрд 404 млн тенге. По социальному налогу перевыполнение составило 7 млрд 827млн тенге, поступило 89 млрд 521 млн тенге. По земельному налогу план перевыполнен на 26 млн тенге, в целом поступило 1 млрд 593 млн тенге. По налогу на транспортные средства план перевыполнен на 540 млн тенге, поступило 5 млрд 642 млн тенге», - добавил руководитель управления экономики и бюджетного планирования.

Алиби Жумаев также добавил, что в отчетном году акиматом города Нур-Султан был организован выпуск государственных ценных бумаг для финансирования строительства жилья в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жер» в сумме 49 млрд 548 млн тенге.

Кроме того, в рамках принятых антикризисных мер в 2020 году был произведен выпуск государственных ценных бумаг для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости в общей сумме 44 млрд 30 млн тенге.