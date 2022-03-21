Свыше 6700 казахстанцев продолжают лечиться от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 753 человек (5 696 КВИ+ и 1 057 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 611 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 142 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 55 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 21 пациентов, на аппарате ИВЛ – 10 пациентов.



