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    09:50, 21 Март 2022 | GMT +6

    Свыше 6700 казахстанцев продолжают лечиться от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 753 человек (5 696 КВИ+ и 1 057 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находится 611 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 142 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 55 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 21 пациентов, на аппарате ИВЛ – 10 пациентов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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