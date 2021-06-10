Свыше 670 тыс работников в РК получили компенсации за труд во вредных условиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством труда и социальной защиты населения РК разрабатывается план действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года и проект Концепции безопасного труда до 2030 года, в которой будут определены системные меры, обеспечивающие активное участие сторон социального партнерства в построении рискориентированной Национальной системы управления охраной труда. Об этом рассказал глава ведомства Серик Шапкенов в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных требований по защите прав работников является обеспечение безопасных условий труда. В результате принятых мер за последние 5 лет количество пострадавших на производстве уменьшилось на 10,7%. В 2020 году за работу во вредных условиях труда 672 тысячи работников получили различные компенсации на сумму 141 млрд тенге», – добавил министр.

По его словам, несмотря на динамику снижения, вопрос травматизма на производстве все еще остается актуальным. В целях его решения совместно с госорганами и акиматами МТСЗН реализует Дорожную карту по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда на 2019-2023 годы. Продолжается работа по продвижению концепции нулевого травматизма «VisionZero».

«Сегодня мы разрабатываем План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года и проект Концепции безопасного труда до 2030 года, в которой будут определены системные меры, обеспечивающие активное участие сторон социального партнерства в построении рискориентированной Национальной системы управления охраной труда. В рамках развития социального партнерства заключено новое генеральное соглашение между Правительством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы, направленное на сбалансированную защиту интересов всех сторон. Заключено 147,7 тысяч коллективных договоров, в том числе 96,4% на крупных и средних предприятиях. Проведено 77 заседаний трехсторонних комиссий по социальному партнерству», – проинформировал Серик Шапкенов.

Министр подчеркнул, что в результате проводимой разъяснительной работы работодателями повышена зарплата 1,2 млн низкооплачиваемых работников, в среднем на 32%. Проводится работа по созданию единых стандартов оплаты труда в отраслях.

«С учетом новых требований, условий и рисков на рынке труда мы продолжим совершенствование трудового законодательства. Изучается международный опыт по внедрению новых форм найма, таких как дистанционная работа, гибкий рабочий график, частичная занятость. Планируется разработка проекта закона по разрешению трудовых споров и конфликтов, а также ужесточению ответственности лиц, нарушающих трудовое законодательство», – добавил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе отчетной встречи с населением проинформировал о том, как разрабатывается Социальный кодекс.