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    13:01, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Свыше 67 тысяч пассажиров прибыло в Казахстан без справок ПЦР с октября прошлого года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 6 октября прошлого года на территорию Казахстана прибыло 67 641 пассажиров без справок ПЦР-тестирования на COVID-19. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вчера на онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК министр здравоохранения Алексей Цой озвучил сумму, потраченную на ПЦР-тесты тех граждан, которые пребывают из-за рубежа без справки.

    «543 млн тенге было потрачено с того момента, как мы ввели такие ограничения. Группа населения разная. Вопрос по платности ПЦР-тестов рассматривается. Для нас самое важное - безопасность внешних контуров страны. Очень много граждан выражают обеспокоенность по завозным формам внутри страны», - сказал вчера глава ведомства на онлайн-брифинге.

    В Минздраве пояснили, что по состоянию на 9 февраля 2021 года, на территорию Республики Казахстан с 6 октября 2020 года прибыло 861 471 пассажира, в том числе 67 641 без справок ПЦР-тестирования на COVID-19.

    Прибыло 228 633 авиапассажиров, из них без справок – 31 143 человек, автотранспортом прибыло 632 838 человек, из них без справок – 36 748 человек.

    Объем потраченных бюджетных средств для проведения тестирования пассажиров на сегодняшний день составляет 543 млн тенге.

    Что касается цены, стоимость проведения исследования на COVID-19 подведомственными лабораториями Комитета с 1 октября 2020 года составляет 8025,25 тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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