Свыше 67% подлежащего вакцинации населения столицы привились против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодня охват населения первым компонентом вакцин составил 67,2 % и двумя компонентами - 62,2 %. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

«На сегодня первый компонент вакцины в Нур-Султане получили свыше 478 тысяч граждан, полный курс иммунизации прошли 440 тысяч жителей. Отметим, что пункты вакцинации развернуты в более чем 36 медицинских организациях и в 5 торговых комплексах города: ТРЦ «Керуен», «Абу-Даби Плаза», «Хан Шатыр», «Азия парк» и ТД «Евразия». С 15 ноября столица также приступила к вакцинации препаратом Pfizer беременных и кормящих женщин, подростков от 12 до 18 лет. За месяц 1 компонентом данной вакциной провакцинировано 10 464 человек из подлежащего контингента. В лидерах по получению Pfizer у нас подростки – более 6 871 детей, следом кормящие мамы – свыше 3343 и беременные женщины - 250 человек. Полный курс иммунизации прошли 2 747 тысяч беременных и кормящих женщин, подростков от 12 до 18 лет», - прокомментировала главный санитарный врач столицы.

Прививку подростки могут получать как в медицинских организациях, так и в медпунктах своих школ.