Свыше 67% опрошенных казахстанцев смогли создать счастливую семью - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК представил результаты социологического опроса «Счастливая семья как достижение в жизни», передает МИА «Казинформ».

Вспоминая слова Льва Толстова «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», отметим, что к таковым можно отнести более половины казахстанцев. Так как в ходе республиканского опроса, 67,7% респондентов заявили, что смогли создать счастливую семью.

Еще 24,1% респондентов пока не имеют своей счастливой семьи, но уверены, что смогут этого добиться.

Доля тех, кто сомневается в том, что сможет создать счастливую семью, составляет 3,8%.

Отметим, что соцопрос проводился в мае 2019 года методом интервью респондента по месту жительства по маршрутной квотной выборке. В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте 18 лет и старше в 59 населенных пунктах городской и сельской местностей в 14 областях и 3 городах республиканского значения. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.