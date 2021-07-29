Свыше 650 нарушений карантина выявили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 650 нарушений карантина выявлено в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории области мобильными группами проводятся регулярные профилактические и разъяснительные работы.

Всего с начала года сотрудники полиции выявили 650 нарушений карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Из них 15 фактов организации и проведения семейных мероприятий.

Актюбинская область находится в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. Ежедневно по области регистрируют более 200 новых случаев заболевания КВИ. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов.

