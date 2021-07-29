+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 650 нарушений карантина выявили в Актюбинской области

29 Июля 2021 23:24
Поделиться:
Свыше 650 нарушений карантина выявили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 650 нарушений карантина выявлено в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
102 беременные женщины лечатся от коронавируса в стационарах Атырауской области
На 70% загружены реанимационные койки инфекционных стационаров Атырау В Нур-Султане увеличили количество коек в ковидных стационарах Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа

С целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории области мобильными группами проводятся регулярные профилактические и разъяснительные работы.

Всего с начала года сотрудники полиции выявили 650 нарушений карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Из них 15 фактов организации и проведения семейных мероприятий.
Актюбинская область находится в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. Ежедневно по области регистрируют более 200 новых случаев заболевания КВИ. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #МВД РК   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
102 беременные женщины лечатся от коронавируса в стационарах Атырауской области
На 70% загружены реанимационные койки инфекционных стационаров Атырау
В Нур-Султане увеличили количество коек в ковидных стационарах
Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
Популярное
1 Когда закончат ремонт трассы до Алаколя
2 Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос
3 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
4 Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
5 Женщина избивала родственников в Алматы
Читайте также
В Нур-Султане увеличили количество коек в ковидных стационарах
Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив