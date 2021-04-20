Свыше 65 тысяч астанчан получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столице свыше 65 тысяч человек получили вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время важным этапом в борьбе с коронавирусной инфекции является вакцинация населения. Отмечу, что именно вакцинация является мощной профилактической мерой, и польза от ее применения существенно перевешивает возможные риски заболевания. Для выработки коллективного иммунитета планируется вакцинировать свыше 600 тысяч человек, или не менее 60% населения города, учитывая возрастные ограничения и медицинские показатели» - проинформировал Тимур Муратов на онлайн-брифинге.

По его словам, на сегодня в столице свыше 65 тысяч человек получили вакцину от коронавирусной инфекции. Это лица из числа медицинских работников, педагогов, сотрудников силовых структур, дипломатических служб и лиц с хроническими заболеваниями и все желающие граждане. Осложнений после вакцины не зарегистрировано, отметил глава управления общественного здравоохранения Нур-Султана.

Отметим, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане остается нестабильной.