Свыше 640 видеокамер установят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с помощью камер видеонаблюдения в прошлом году раскрыли 163 преступления, пресекли 20 тысяч правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов на брифинге рассказал, что по области насчитывается свыше 32 тысяч камер наблюдения. Около 7 тысяч из них подключены к системе «коврового видеонаблюдения» Центра оперативного управления. В этом году к ЦОУ подключат еще 1 244 видеокамеры. Запланировали установку в Петропавловске дополнительно 643 камер.

«К нашей ведомственной системе видеонаблюдения уже подключены 218 объектов образования. Есть хороший пример взаимодействия по предоставлению доступа полиции к услуге облачного видеонаблюдения от «Казахтелекома», где мы получаем доступ к видеокамерам, установленным во дворах и подъездах жилых многоквартирных домов. Для повышения транспортной дисциплины мы делаем акцент на использование автоматических камер фиксации нарушений ПДД. Эти системы работают круглосуточно, они беспристрастны и очень хорошо себя зарекомендовали», - отметил А.Кабдулдинов.

Уже к имеющимся системам в конце прошлого года добавили 28 аппаратно-программных комплексов, которые включают в себя оборудование по контролю скоростного режима, системы «Интеллектуальный перекресток» и «Поток». На дорогах дополнительно установили 30 камер наблюдения.

По словам А.Кабдулдинова, на тех участках, где установили комплексы, дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, культура вождения заметно улучшилась.

«В этом году у нас есть планы по дальнейшему расширению сети автоматических комплексов. С учетом аварийности и загруженности улиц, мы подготовили карту установки новых систем. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными поставщиками услуг», - добавил начальник департамента полиции.

Новшеством стало внедрение мобильного приложения «Мегакам.Қорғау». С его помощью автоматизируется процесс обнаружения криминальных автомобилей на дорогах, выявления водителей, лишенных права управления автотранспортом, неплательщиков штрафов и алиментов и использования подложных номеров, просроченных страховых полисов и технических осмотров.