РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:30, 24 Март 2022 | GMT +6

    Свыше 635 тысяч казахстанских подростков полностью привились против КВИ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    23 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 929 180 человек, II-м компонентом - 760 361 человек. Из них: I-й дозой п одростки – 770 882, б еременные женщины – 35 098, к ормящие женщины – 123 047. II-й дозой п одростки – 635 235, б еременные женщины – 27 944, к ормящие женщины – 97 117.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!