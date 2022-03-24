Свыше 635 тысяч казахстанских подростков полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

23 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 929 180 человек, II-м компонентом - 760 361 человек. Из них: I-й дозой п одростки – 770 882, б еременные женщины – 35 098, к ормящие женщины – 123 047. II-й дозой п одростки – 635 235, б еременные женщины – 27 944, к ормящие женщины – 97 117.



