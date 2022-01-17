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Свыше 633 тысяч жителей Жамбылской области получили прививки от коронавируса

17 Января 2022 09:30
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Свыше 633 тысяч жителей Жамбылской области получили прививки от коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается вакцинация населения в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации областного управления здравоохранения, по области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18-ти лет.

С 1 февраля 2021 года доставлено 167 200 доз отечественной вакцины «QazCovid-in» (на 83 600 человек), 421 795 доз вакцины «Спутник V» для 1 компонента и 383 260 доз 2 компонента, 60 000 доз «Hayat-Vax» на 30 000 человек. Кроме того, 34 000 доз «CoronaVac» на 17 000 человек, 139 000 доз вакцины «Синофарм VeroCell» на 69 500 человек.

С нарастанием первым компонентом прошли вакцинацию 633 357 человек, из них 75 692 получили отечественную, 421 795 «Спутник V» и 29 911 «Hayat-Vax», 17 000 человек «CoronaVac» и 69 104 – «Синофарм VeroCell». Это 17 801 медицинские работники, 28 984 учителя, 13 361 сотрудников специальных органов, 6 536 государственных служащих и 566 339 других категорий. Проведена вакцинация 2-м компонентом 565 251 человек. Осложнений после прививок не зарегистрировано.

«На сегодняшний день в Жамбылской области эпидемиологическая ситуация вызывает опасения, так как регион вошел в «красную зону». Вакцинация - единственный способ остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни», - подчеркнули в областном управлении здравоохранения.

С начала пандемии зарегистрировано 22 269 больных COVID-19, на данный момент выздоровевших 21 066. Наибольшее число заболевших наблюдается в Таразе и в приграничном Кордайском районе. Инфекционные стационары в Жамбылской области заполнены на 38%, карантинные стационары - на 2%. В реанимации заполняемость составляет 26%.

Лечебно-профилактические организации Жамбылской области имеют достаточный запас лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических мер и состояние здоровья больных в инфекционных стационарах находятся на постоянном контроле руководства области, заверили в медицинском ведомстве.

Отметим, что население Жамбылской области составляет 1,2 млн человек.


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#Жамбылская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Вакцинация  
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Автор:

Галина Скрипник

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