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    09:00, 21 Март 2022 | GMT +6

    Свыше 630 тысяч подростков полностью привились вакциной «Pfizer» в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавируса вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 20 марта 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 927 920 человек, II-м компонентом - 754 967 человек.

    Из них: I-й дозой п одростки – 770 027, б еременные женщины – 35 038, к ормящие женщины – 122 690. II-й дозой п одростки – 630 930, б еременные женщины – 27 616,к ормящие женщины – 96 352.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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