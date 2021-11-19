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Свыше 63 тысяч литров авиатоплива похитили в Мангистауской области

19 Ноября 2021 18:00
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Свыше 63 тысяч литров авиатоплива похитили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области выявлен факт хищения более 63 тысяч литров авиационного топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

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«Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан водитель службы ГСМ АО «Международный аэропорт Актау» А.Абдикамалов при попытке незаконной реализации авиационного топлива. В ходе следствия установлено, что он совместно с заведующим склада ГСМ аэропорта М.Чабаевым организовал хищение авиационното топлива (керосина). В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр. Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива. Данные лица осуждены к 3 годам ограничения свободы», - сообщили в АФМ.



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#Борьба с преступностью   #Мангистауская область  
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