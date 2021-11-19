Свыше 63 тысяч литров авиатоплива похитили в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области выявлен факт хищения более 63 тысяч литров авиационного топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан водитель службы ГСМ АО «Международный аэропорт Актау» А.Абдикамалов при попытке незаконной реализации авиационного топлива. В ходе следствия установлено, что он совместно с заведующим склада ГСМ аэропорта М.Чабаевым организовал хищение авиационното топлива (керосина). В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр. Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива. Данные лица осуждены к 3 годам ограничения свободы», - сообщили в АФМ.
- На 150 млн тенге обманула пара аферистов жителей Атырау
- Автоугонщик совершил ДТП и скрылся в Нур-Султане
- Один миллион тенге выманил аферист у кызылординца
- Сельчанин разукомплектовал комбайн в Карагандинской области
- Факт установки нелегальных игровых терминалов пресечен в Шымкенте
- Акмолинка сняла деньги с карты умершей женщины
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана