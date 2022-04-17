Свыше 62 тыс. человек вышли на субботник в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 апреля, в Нур-Султане в рамках акции «Birge – taza Qazaqstan» и весеннего экологического месячника прошел общегородской субботник. Участие в нем приняло почти 62 500 жителей города, сотрудников госорганов, предприятий, представителей бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие направлено на проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города после зимнего периода. Участие в уборке города приняло почти 62 500 человек, 3 580 предприятий и организаций.

Собрано и вывезено на полигон более 482 тонн отходов. По району Алматы было собрано 352 тонны мусора, по району Байконыр – около 85 тонн, по району Есиль – почти 92 тонны, по району Сарыарка – 115 тонн.

В рамках мероприятия проведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,7 млн квадратных метров, произведена посадка 248 деревьев.

«Сегодня замечательный день. Наш город становится чище, краше. Как активные жители столицы мы, члены партии AMANAT, вышли на общегородской субботник посадить деревья, осуществить уборку скверов и парков от мусора. Город - это наш общий дом, все жители тоже должны ухаживать за ним, это не только работа коммунальных служб. Все мы должны следить за чистотой и красотой столицы», - отметил исполнительный секретарь партии AMANAT города Нур-Султан Сактаган Садвокасов.

Активное участие в субботнике приняли жители, волонтеры, эко-активисты, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и сотрудники государственных учреждений.

«Сегодня мы вышли на субботник всей семьей. Убрали мусор в своем дворе, побелили бордюры. Субботники - это замечательная возможность внести свой вклад в поддержание чистоты города. Ведь столица наш общий дом, и нам нужно его беречь», - рассказала жительница города Асем Мырзахметова.

Напомним, в следующую субботу, 23 апреля, в столице также состоится общегородской субботник и массовая посадка деревьев. Планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворов, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.



