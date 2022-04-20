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    12:35, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 62 тыс. человек переболели COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 62 тыс. человек переболели с начала пандемии COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала пандемии в Атырауской области коронавирусной инфекцией переболели 62 253 человека. В стационарах области больных коронавирусом нет. Дома лечатся пять человек. Все больные коронавирусом проживают в Атырау.

    «Прошлым летом число больных КВИ в городе и районах в отдельные дни превышало 10 тыс. человек», - напомнили в пресс-службе облздрава.

    Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в Атырауской области привиты 270 652 человека. Второй компонент вакцины получили 258 542. Третью дозу одной из используемых в стране вакцин против КВИ получили 59 949 человек. Вакциной Pfizer в области привиты 8 884 человека. Среди них беременные и кормящие женщины, а также подростки и прошедшие ревакцинацию.



    Теги:
    Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество
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