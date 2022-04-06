Свыше 61 тысячи абитуриентов зачислены в колледжи по квотным категориям в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 61 тысячи абитуриентов зачислены в колледжи по квотным категориям. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также целевой госзаказ будет предусмотрен для детей с особыми образовательными потребностями. Специальные организации образования могут обращаться в колледжи для определения специальностей. Также для разработки индивидуальных, адаптивных программ. Только в прошлом году прием детей с ограниченными возможностями увеличился в два раза», - пояснила глава департамента технического и профессионального образования.

Насымжан Оспанова отметила, что одной из наиболее актуальных проблем является охват бесплатным образованием детей из многодетных, неполных семей, семей, имеющих детей-инвалидов.

«В Закон «Об образовании» внесены изменения: дополнен перечень квот на зачисление в колледжи еще по 3 категориям и в 246 постановлении Правительства определен размер квот на зачисление детей этих 3 категорий. В частности, детям из многодетных семей – 5%, из неполных семей – 1%, из семей, имеющих детей-инвалидов - 1%. В прошлом году прием увеличился на 10 тысяч человек и составил 166 тысяч человек, по госзаказу - свыше 93 тысяч человек, в том числе прием по квотным категориям составил почти 61,9 тысячи человек, это почти 67% от общего госзаказа», - добавила Н. Оспанова.