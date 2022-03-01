Свыше 600 тысяч подростков, беременных и кормящих женщин полностью вакцинировались в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 28 февраля 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 840 906 человек, II-м компонентом - 603 282 человек.

Из них: I-й дозой п одростки – 696 988, бе ременные женщины – 31 931, к ормящие женщины – 109 014. II-й дозой п одростки – 503 528, б еременные женщины – 23 233, к ормящие женщины – 76 456.