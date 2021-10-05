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    19:27, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 600 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. С начала процедуры вакцинации в регион поступило свыше 1,5 млн доз вакцин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

    По планам, в регионе подлежали вакцинации 747 тысяч жителей. Но в некоторых районах области вакцинация идёт ударными темпами и сейчас первый компонент вакцины получило 754 тысячи человек. Полностью завершили вакцинацию 606 тысяч жителей.

    По информации акимата ВКО, в области по темпу вакцинации первым компонентом лидируют Урджарский район (95,3%), Бескарагайский район (94,7%), Аягозский район (93,6%). По второму компоненту лидерами стали Бескарагайский район (86,1%), Абайский район (84,7%), Аягозский район (80,1%).

    В целом, в области сегодня имеется три вида вакцин – «Спутник V», QazVac, Sinopharm. В прививочных пунктах есть 46,6 тысяч доз первого компонента вакцин, почти 158 тысяч доз второго компонента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область
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