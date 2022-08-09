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Свыше 600 тыс. человек обучились в казахстанских вузах в текущем году
9 Августа 2022 11:01

Свыше 600 тыс. человек обучились в казахстанских вузах в текущем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о планах по реализации национального проекта «Качественное образование «Образованная нация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация» реализуется в целях повышения конкурентоспособности и международного имиджа системы высшего образования. Будет достигнута реализация глобальных образовательных программ, прошедших международную аккредитацию, расширятся академические обмены с зарубежными партнерами», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

Министр пообещал, что к 2025 году будут функционировать филиалы пяти ведущих зарубежных вузов.

«Общее количество контингента на 2021-2022 учебный год составляло 623 839 человек. Всего вузов 120. Трудоустройство выпускников за 2021 год составляет 68,9%. Общее количество профессорско-преподавательского состава – 36 тыс. человек», - добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что уровень профессиональной квалификации педагогов будут контролировать в Казахстане.


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