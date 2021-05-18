Свыше 600 новых автобусов планируют закупить автопарки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Алматы планируется закуп свыше 600 новых автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году частными перевозчиками и ТОО «Алматыэлектротранс» планируется закуп 630 автобусов на экологически чистом топливе», - говорится в ответе управления городской мобильности Алматы на запрос Казинформа.

В то же время дата выпуска новых автобусов на линию по маршрутам не определена, так как обновление подвижного состава зависит от поставки новых автобусов перевозчиками.

«На сегодня дефицит автобусов составляет 1000 единиц. Однако в связи с ежегодным ростом населения в городе, невозможно единовременно увеличить количество автобусов. На ежедневной основе на линии осуществляют пассажирские перевозки автобусы и троллейбусы в количестве 2000 подвижных единиц», - отметили в управлении.

По информации ведомства, во время карантина в городе Алматы пассажиропоток снизился на 30%.