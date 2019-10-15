Свыше 600 неработающих светильников выявили на улицах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ходе объезда проблемных участков выявили свыше 600 неработающих светильников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким отметил, что после его публикации об освещении города поступает много сообщений от горожан о недоработках.
«Где-то установили столбы, но не повесили фонари, где-то не горят светоточки. На прошлой неделе в ходе объездов по всем проблемным участкам выявили 622 неработающих светильника. На сегодняшний день 529 фонарей починили. Мониторинг ведется по маршруту прокладки новых светоточек и по обращениям горожан, поступающим на наши официальные аккаунты в соцсетях», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram.Также градоначальник подчеркнул, что со своей стороны власти усилят контроль и продолжат ежедневный мониторинг ситуации.
«Городу нужны добросовестные поставщики работ и услуг, причем во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса. Благодарю горожан за участие в благоустройстве города», - подытожил аким.
- Вторая авария на теплотрассе в Алматы: пострадало свыше 10 автомобилей
- 2,5 млрд тенге принесут в бюджет столичные автопарки до конца года
- Осужденного за госизмену Константина Сыроежкина лишили гражданства Казахстана
- Какие поручения Президента учтут в строящемся для малообеспеченных семей и молодежи доме столицы
- Спасатели дважды отправлялись в горы Заилийского Алатау на помощь пострадавшим
- Рейд на попрошаек объявили в полиции Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана