Свыше 600 неработающих светильников выявили на улицах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ходе объезда проблемных участков выявили свыше 600 неработающих светильников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что после его публикации об освещении города поступает много сообщений от горожан о недоработках.

«Где-то установили столбы, но не повесили фонари, где-то не горят светоточки. На прошлой неделе в ходе объездов по всем проблемным участкам выявили 622 неработающих светильника. На сегодняшний день 529 фонарей починили. Мониторинг ведется по маршруту прокладки новых светоточек и по обращениям горожан, поступающим на наши официальные аккаунты в соцсетях», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram.Также градоначальник подчеркнул, что со своей стороны власти усилят контроль и продолжат ежедневный мониторинг ситуации.

«Городу нужны добросовестные поставщики работ и услуг, причем во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса. Благодарю горожан за участие в благоустройстве города», - подытожил аким.