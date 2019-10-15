+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 13 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 600 неработающих светильников выявили на улицах Алматы

15 Октября 2019 12:30
Поделиться:
Свыше 600 неработающих светильников выявили на улицах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ходе объезда проблемных участков выявили свыше 600 неработающих светильников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

23 млн тенге сэкономит модернизация уличного освещения в Кокшетау
Парк батыров открыли в Карагандинской области Дерево залили цементом в Павлодаре До и после: отремонтированные улицы, дороги и дворы показали в акимате Алматы

Аким отметил, что после его публикации об освещении города поступает много сообщений от горожан о недоработках.

«Где-то установили столбы, но не повесили фонари, где-то не горят светоточки. На прошлой неделе в ходе объездов по всем проблемным участкам выявили 622 неработающих светильника. На сегодняшний день 529 фонарей починили. Мониторинг ведется по маршруту прокладки новых светоточек и по обращениям горожан, поступающим на наши официальные аккаунты в соцсетях», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram.Также градоначальник подчеркнул, что со своей стороны власти усилят контроль и продолжат ежедневный мониторинг ситуации.

«Городу нужны добросовестные поставщики работ и услуг, причем во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса. Благодарю горожан за участие в благоустройстве города», - подытожил аким.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив