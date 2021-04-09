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    22:31, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше 600 нарушений карантина выявлено в Нур-Султане с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по пресечению несоблюдения ограничительных мер ежедневно выявляют в столице нарушителей карантина. Только с начала 2021 года таковых оказалось свыше 600. Об этом на брифинге сообщил начальник местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана Арман Айтмагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В составе мобильных групп работают сотрудники полиции и акимата города.

    «К нам посредством канала 102, социальных сетей, чатов и мессенжеров, других средств связи ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушении карантина объектами бизнеса. Жители сообщают, что отдельные увеселительные заведения и объекты общественного питания, нарушая санитарные требования и создавая угрозу заражения граждан, продолжают функционировать в запрещенное время», - прокомментировал А. Айтмагамбетов.

    Всего с начала 2021 года в столице мобильными группами выявлено свыше 600 фактов нарушений карантина. Из них ночными клубами, ресторанами кафе – более 500, магазинами, торговыми центрами, рынками – свыше 50, парикмахерскими, салонами красоты, саунами – 30.

    «По всем выявленным нарушениям материалы направлены в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана для привлечения нарушителей к административной ответственности. Также мы продолжаем разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции», - отметил спикер.


    Теги:
    Здравоохранение Астана Акимат Общество Правоохранительные органы
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