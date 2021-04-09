Свыше 600 нарушений карантина выявлено в Нур-Султане с начала года
В составе мобильных групп работают сотрудники полиции и акимата города.
«К нам посредством канала 102, социальных сетей, чатов и мессенжеров, других средств связи ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушении карантина объектами бизнеса. Жители сообщают, что отдельные увеселительные заведения и объекты общественного питания, нарушая санитарные требования и создавая угрозу заражения граждан, продолжают функционировать в запрещенное время», - прокомментировал А. Айтмагамбетов.
Всего с начала 2021 года в столице мобильными группами выявлено свыше 600 фактов нарушений карантина. Из них ночными клубами, ресторанами кафе – более 500, магазинами, торговыми центрами, рынками – свыше 50, парикмахерскими, салонами красоты, саунами – 30.
«По всем выявленным нарушениям материалы направлены в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана для привлечения нарушителей к административной ответственности. Также мы продолжаем разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции», - отметил спикер.