Свыше 600 многодетных семей получили жилье в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в прошлом году 661 многодетная семья получила жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в рамках исполнения поручения Президента Казахстана по повышению доступности приобретения жилья для населения 661 многодетная семья получила жилье, в том числе 10 квартир за счет спонсорских средств. В рамках городской программы «Бақытты отбасы» приобретено 284 квартиры многодетными семьями», — сказал заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

Кроме того, по информации замакима, в текущем году продолжат работу центры «Бақытты отбасы» и реализация программы развития женского предпринимательства «ІSKER ANA». Свыше 500 многодетных семей будут обеспечены жильем в рамках государственных жилищных программ.

«Социальный центр для малообеспеченных семей «Бақытты отбасы» посетили 5692 семьи, услуги социальных педагогов получили 3686 детей. Воспользовались услугами юристов 776 человек, социальных работников – 3766, медицинского работника – 1166, психолога – 567. Многодетным матерям выдано 1298 сертификатов на посещение бассейнов и фитнес-залов совместно с детьми», — сообщил Сапарбек Туякбаев.

С августа текущего года во всех районах города функционируют центры «Бақытты отбасы», где 13 474 человека прошли обучение базовым тренингам «ISKER ANA» (личностный рост, воспитание детей, лидерство, семейные ценности), 6900 слушателей прошли обучающие курсы.