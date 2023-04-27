Свыше 600 млн тенге выделено на реализацию 2-х проектов – Комитет по водным ресурсам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году в рамках уточнения республиканского бюджета выделены средства в размере свыше 600 млн тенге на реализацию 2-х проектов. Об этом сообщил на онлайн-брифинге службы центральных коммуникаций зампред комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Максат Аяшев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти средства выделены на реализацию проектов «Строительство группового водопровода в селах Красная поляна, Петриковка и Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области» и строительство водоводов, отводов к сельским населенным пунктам, подключенных к Кокшетаускому групповому водопроводу в СКО. Еще по 3 проектам ведется корректировка, в связи истекшей экспертизой. В ближайшее время министерством планируется проведение конкурсных процедур по определению проектировщика», - сказал Максат Аяшев.

Стоит отметить, что в Казахстане реализуют восемь проектов для обеспечения водой.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков сообщил, что в текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в селах из республиканского бюджета выделено 113 млрд тенге. По итогам года планируется увеличить доступ к услугам водоснабжения сельского населения до 96,3%.