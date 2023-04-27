Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Свыше 600 млн тенге выделено на реализацию 2-х проектов – Комитет по водным ресурсам

Автор:  
Шынар Хамитова
27 Апреля 2023, 13:53
Свыше 600 млн тенге выделено на реализацию 2-х проектов – Комитет по водным ресурсам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году в рамках уточнения республиканского бюджета выделены средства в размере свыше 600 млн тенге на реализацию 2-х проектов. Об этом сообщил на онлайн-брифинге службы центральных коммуникаций зампред комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Максат Аяшев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти средства выделены на реализацию проектов «Строительство группового водопровода в селах Красная поляна, Петриковка и Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области» и строительство водоводов, отводов к сельским населенным пунктам, подключенных к Кокшетаускому групповому водопроводу в СКО. Еще по 3 проектам ведется корректировка, в связи истекшей экспертизой. В ближайшее время министерством планируется проведение конкурсных процедур по определению проектировщика», - сказал Максат Аяшев.

Стоит отметить, что в Казахстане реализуют восемь проектов для обеспечения водой.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков сообщил, что в текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в селах из республиканского бюджета выделено 113 млрд тенге. По итогам года планируется увеличить доступ к услугам водоснабжения сельского населения до 96,3%.


Минэкологии   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана