Свыше 600 млн тенге ущерба нанесли государству коррупционеры СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировали 105 коррупционных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве находилось 211 уголовных дел, из них направлено в суд 142. Фактов нарушения конституционных прав граждан не допущено. Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составил 616,4 млн тенге. Возмещено – 608,7 млн тенге», - рассказал глава Антикоррупционной службы области Ернар Баянгазин.

Одно из переданных в суд дело – в отношении бывшего директора филиала Казводхоза. Его подозревают в хищении средств.

Е. Баянгазин сообщил, что с начала года в ходе оперативных и следственных мероприятий на чистую воду вывели 9 руководителей госорганов. Осуждено 27 человек. Из них 3 приговорили к лишению свободы, 1 – к ограничению свободы, 23 – к штрафу.

В то же время Е.Баянгазин подчеркнул, что главный акцент в работе департамента сделан, прежде всего, на профилактику совершения коррупционных правонарушений, а не на реализацию карательных мер.