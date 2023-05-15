Свыше 600 млн тенге сэкономили по рекомендации антикора госорганы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области путем мониторинга выявлены факты необоснованного завышения цен при проведении госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области, ведомством был проведен мониторинг госзакупок посредством системы «Единое окно закупок». По итогам были выявлены факты необоснованного завышения госорганами и квазигоссектором цен на планируемые товары и услуги.

«К примеру, одной из школ Аккольского района изначально планировалось приобрести учебный кабинет за 16,6 млн тенге, в то время как средняя рыночная стоимость такого кабинета варьируется от 6 до 8,5 млн тенге. Благодаря своевременной рекомендации департамента учреждение снизило цену товара вдвое - до 7,5 млн тенге. В итоге экономия бюджета составила 9 млн тенге», - поделились в ведомстве.

А в отделе образования Зерендинского района в январе планировали закупить бензин марки АИ-92 на сумму почти 15 млн тенге. Стоимость за один литр выходила 321 тенге, что в два раза превышало рыночную стоимость бензина на этот период. И лишь после вмешательства ведомства стоимость снизили - экономия составила около 2 млн тенге.

«Всего по рекомендациям департамента с начала текущего года порядка 30 госорганов и организаций, пересмотрев свои планы закупок, сэкономили бюджет на сумму свыше 600 млн тенге», - добавили в ведомстве.