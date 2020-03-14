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вчера 18:00
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Свыше 600 мероприятий отменили в Алматы из-за коронавируса
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Свыше 600 мероприятий отменили в Алматы из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В соответствии с решением Правительства Республики Казахстан «Об усилении превентивных мер против распространения коронавирусной инфекции в РК» было принято решение о переносе или отмене ранее запланированных мероприятий, в том числе и в городе Алматы.
Управлением культуры города Алматы вводятся следующие ограничения:
1. С 13 марта 2020 года на территории города Алматы ввести временный запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий, конференций, семинаров, выставок;
2. Ввести ограничения на выезд с целью посещения международных культурных мероприятий в страны категории 1А, 1Б, 2 и 3.
Управлением культуры города Алматы даны рекомендации всем соответствующим организациям и учреждениям культуры города Алматы усилить санитарно-профилактические мероприятия на территории своих организаций по обеспечению необходимыми средствами: санитайзерами, антисептиками, памятками по профилактике коронавирусной инфекции.
Согласно утвержденному плану Управления культуры на первое полугодие 2020 года было запланировано более 40 мероприятий. Из них на сегодняшний день были отменены 14 и 26 перенесены на второе полугодие текущего года.
Согласно календарному плану культурно-массовых мероприятий по городу Алматы был проведен мониторинг, по итогам которого только на март-апрель отменено по культурно-зрелищным организациям 211 и по театрам 383 мероприятия. Всего по городу отменено более 608 мероприятий.
Также на сегодняшний день все кинотеатры, зоопарки, музеи и библиотеки в городе не работают.
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