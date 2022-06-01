1 Июня 2022 09:19

Свыше 600 кг наркотиков изъяли с начала года в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С помощью интернет-ресурсов намерены бороться с распространением синтетических наркотиков жамбылские правоохранительные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала 2022 года сотрудниками департамента полиции Жамбылской области выявлено 235 фактов наркоправонарушений. Из них 86 - уголовные преступления, 149 - проступки, три факта контрабанды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего из незаконного оборота изъято около 605 кг наркотических веществ.

Для профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи планируется провести спортивно-культурные, благотворительные мероприятия, семинары, встречи и лекции.

В регионе стартовал республиканский месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. В открытии приняли участие заместитель Премьер-Министра Казахстана Ералы Тугжанов и заместитель министра внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

В ходе месячника в Жамбылской области пройдут Дни открытых дверей с консультациями психологов, социальных работников, узких специалистов.

Планируется многопрофильная профилактическая работа среди молодежи.



