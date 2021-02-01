Свыше 600 доз вакцины против коронавируса поступило в Семей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее поступило свыше 600 доз вакцин от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что первыми прививки от опасной инфекции получили сотрудники реанимационного отделения перинатального центра Семея. Вакцина является векторной, то есть не содержит вирус, поэтому вакцинированные не представляют опасность для окружающих.

«Для того, чтобы пандемия закончилась быстрей и мы вернулись к обычному образу жизни, необходимо вакцинироваться. Я призываю всех получить вакцину и таким образом обезопасить себя и окружающих от этой опасной инфекции», - сказала сотрудница городского перинатального центра Инкар Шохатова.

Вакцина двухкомпонентная – после получения первой дозы, вторую необходимо получить через 21 день. Если в ближайшие три недели не обострятся хронические заболевания и не ухудшится состояние здоровья, то предстоит второй этап вакцинирования.

К слову, одним из первых в городе прививку получил заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Думан Берикуулы,

«Одним из первых в городе Семее данную вакцину получил я сам. Ощущения и общее состояние у меня не изменились. Себя чувствую прекрасно. Когда приходите в поликлинику вас сопровождают до места прививки. Получаете определенный бейджик. Далее врач оценивает ваше общее состояние и решает можно ли вам вакцинироваться или противопоказано», - рассказал Думан Берикулы.

Всего в город поступило 650 доз вакцины. В течение недели планируется привить 215 человек.