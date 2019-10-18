Свыше 600 доз синтетического наркотика изъяли у жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли 620 разовых доз синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, всю партию спайса обнаружили у 50-летнего жителя села Смирново Аккайынского района.

Информация о подозреваемом поступила в управление по противодействию наркопреступности. Во время обыска в доме у мужчины изъяли 620 готовых к продаже разовых доз спайса общим весом 93 грамма.

«Изъяты флаконы с этиловым спиртом, порошкообразное вещество белого цвета, упаковки с аптечными травами. Изъятое направлено на экспертизу», - проинформировал начальник управления Жандос Басыбаев.

Идет досудебное расследование по уголовной статье. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.

С начала года в регионе выявили 151 наркоправонарушение. Из незаконного оборота изъяли свыше 393 кг наркотических средств. К уголовной ответственности привлекли 94 человека.