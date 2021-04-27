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    11:00, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше 600 человек привились отечественной вакциной в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы казахстанской вакциной от коронавируса QazVac привились свыше 600 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в Алматы провакцинированы 7 620 человек. В том числе 611 человек привились вакциной QazVac», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

    Всего по городу за период с 1 февраля по 26 апреля прививки получили 188 148 человек. Второй компонент вакцины «Спутник-V» получил 39 041 человек.

    На сегодняшний день функционирует 209 пунктов, в которых задействовано 303 прививочных бригады медиков в количестве 1 201 сотрудников, 50 выездных мобильных бригад.

    27 апреля получен транш вакцины «Спутник-V» в количестве 57 895 доз.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Алматы QazCovid-in
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