Свыше 600 человек привились отечественной вакциной в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы казахстанской вакциной от коронавируса QazVac привились свыше 600 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки в Алматы провакцинированы 7 620 человек. В том числе 611 человек привились вакциной QazVac», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

Всего по городу за период с 1 февраля по 26 апреля прививки получили 188 148 человек. Второй компонент вакцины «Спутник-V» получил 39 041 человек.

На сегодняшний день функционирует 209 пунктов, в которых задействовано 303 прививочных бригады медиков в количестве 1 201 сотрудников, 50 выездных мобильных бригад.

27 апреля получен транш вакцины «Спутник-V» в количестве 57 895 доз.