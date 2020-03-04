Свыше 60 процентов госслужащих в ВКО - женщины

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане на государственной службе заняты свыше 60 процентов женщин. Об этом стало известно на совещании о поправках по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

Перед началом совещания руководитель Департамента Агентства по делам госслужбы по ВКО Жанна Кабдолдакызы подвела итоги работы за прошлый год. Агентство по делам госслужбы на постоянной основе проводит мониторинг состояния кадров. Так, численность госслужащих в области составляет 7 940 человек. Таким образом, ВКО является второй по численности госслужащих по республике. Средний возраст госслужащих составляет 41 год. Количество госслужащих предпенсионного возраста составляет 196 человек, что составляет 6% от общего количества госслужащих. Также отмечен высокий процент количества женщин на госслужбе. В целом на сегодняшний день на государственной службе заняты 64% женщин, из них 17% занимают руководящие должности. Высшее образование имеют 90% госслужащих.

«У нас высокий уровень сменяемости по области. Сменяемость – это когда люди навсегда уходят с государственной службы в другую сферу деятельности. Сменяемость в городе Семей ниже установленного показателя. С госслужбы люди уходят, в основном, по одним и тем же причинам, это низкая заработная плата, большой объем работы, несоблюдение прав, ненормированный график работы», – рассказала руководитель Департамента Агентства по делам госслужбы по ВКО Жанна Кабдолдакызы.

Что касается поправок в закон о государственной службе, с декабря прошлого года ужесточилась ответственность за правонарушения и преступления, совершаемые подчиненными. Теперь политические руководители должны подать в отставку, если подчиненный совершил коррупционное преступление, а административный служащий должен в обязательном порядке быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Так, к примеру, аким области ответственен за деяния, совершенные его заместителями, руководителем аппарата акима области и акимами городов и районов. Заместитель акима области, в свою очередь, несет ответственность за тех руководителей, чью деятельность он курирует. Аким района несет ответственность в случае совершения коррупционного преступления его заместителями, руководителем аппарата и руководителем отдела, курируемого им, а также акимами сельских округов и поселков. То же касается и руководителей учебных заведений. Директора школ, колледжей и вузов будут отвечать за проступки своих подчиненных, в частности бухгалтеров и заведующих хозяйственной частью.

«И в законе о противодействии коррупции, и в Кодексе об административных правонарушениях прописано, что руководитель должен принимать меры по недопущению коррупции в возглавляемой организации. Политические служащие подают в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня их назначения совершено коррупционное преступление. Что касается административных случаев, госслужащие, занимающие должности первых руководителей госорганов несут дисциплинарную ответственность за совершение подчиненными коррупционных преступлений», – подытожила Жанна Кабдолдакызы.



