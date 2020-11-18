Свыше 60 полицейских стали донорами в  ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Восточного Казахстана приняли активное участие в акции «Твой день, донор!», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что сотрудники департамента полиции по ВКО провели благотворительную донорскую акцию под девизом «Твой день, донор!». В этот день более 90 сотрудников правоохранительных органов приехали в областной центр крови, чтобы сдать кровь и помочь больным. Но по медицинским показаниям кровь смогли сдать только 62 сотрудника полиции и запасы компонентов крови были пополнены на 30 литров.

«Доброта – это когда ты помогаешь людям, не прося ничего взамен, не требуя благодарности, когда ты сочувствуешь, сопереживаешь, любишь, когда ты щедр и бескорыстен. Твоя доброта заставляет других людей улыбаться и тебя самого делает счастливее. Доброта – это одно из самых хороших качеств человека. Очень рады, что сегодня нам выпала такая честь, и мы сдали кровь. Надеемся, что наша кровь поможет больным. Желаем всем больным скорейшего выздоровления!», - отметили полицейские.

Фото: пресс-служба ДП ВКО