Свыше 60 пациентов с КВИ находятся в больницах Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, в районных инфекционных стационарах лечение от КВИ получают всего 14 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 6 человек. В городе Атырау подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19, в Жылыойском районе - 1 заболевший, в Курмангазинском районе выявлен 1 человек. У 3 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 3 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 75 человек, в модульной больнице - 45, во фтизиопульмонологическом центре - 3 пациента, в районных инфекционных стационарах, где летом лечились сотни человек, осталось 14 больных. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.