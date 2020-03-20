Свыше 60% опрошенных казахстанцев готовы принять участие в антикоррупционных мероприятиях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно опросу, 31% казахстанцев никогда не сталкивались с Антикоррупционной службой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.
В январе–феврале 2020 года в производстве находилось 1 255 уголовных дел по коррупционным преступлениям — на 0,1% (или 1 дело) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из них наибольшее количество дел — по тяжким коррупционным преступлениям: 885 (+69). Следом идут дела по коррупционным преступлениям средней тяжести: 207 (+17). Количество дел по коррупционным преступлениям небольшой тяжести сократилось на 77 дел, до 142, по особо тяжким — на 10, до 21 дела.
Согласно исследованию, проведённому в 2019 году Комитетом по статистике при МНЭ РК, степень полного доверия граждан к Антикоррупционной службе за три года выросла с 16,1% до 25,1% от общего количества всех опрошенных, в то время как доля тех, кто полностью не доверяет, снизилась с 4,1% до 1,6%.
При этом 31% респондентов никогда не сталкивались с Антикоррупционной службой, что, впрочем, меньше, чем в 2016 году, когда их доля составляла 35,1%.
Согласно исследованию уровня восприятия коррупции в стране и потенциала добропорядочности граждан, которое было проведено с 24 декабря 2019 года по 2 января 2020 года при содействии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, где было опрошено более 58 тыс. человек старше 18 лет по всему Казахстану, 30,8% опрошенных заявляли о готовности принять участие в антикоррупционных мероприятиях в качестве волонтёров. Ещё 63% опрошенных в принципе готовы принять участие в антикоррупционных мероприятиях.
В борьбе с коррупцией поможет поощрение сознательных граждан в размере 10% от суммы взятки при сообщении о попытке её получения.
Максимальная сумма, которую могут получить казахстанцы за активное содействие, достигает 10,6 млн тенге.
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