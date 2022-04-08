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    19:20, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 60 обслуживающих компаний ОСИ и КСК столицы оштрафованы на 1,5 млн тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года 64 обслуживающие организации КСК и ОСИ оштрафованы на 1 млн. 545 тыс. тенге за ненадлежащую уборку прилегающих территорий обслуживаемых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Кроме того, за несвоевременную и ненадлежащую уборку внутриквартальных территорий от снега, наледи и мусора, несвоевременный вывоз отходов к административной ответственности привлечены 56 подрядных организаций, которые оштрафованы на общую сумму 2 млн. 175 тыс. тенге.

    Сотрудниками местной полицейской службы ДП г. Нур-Султана на постоянной основе проводятся рейды по выявлению административных правонарушений, направленных на выявление нарушений правил благоустройства. Данное правонарушение квалифицируется статьей 505 КРКоАП и предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа.


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