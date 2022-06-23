Свыше 60 инвестпроектов намерены реализовать в Таласском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как реализуется запущенный три года назад пилотный проект по повышению доходов сельчан в одном из самых животноводческих районов Жамбылской области – это выяснял в ходе рабочей поездки по Таласскому району глава региона Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. В регионе разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств, что, как ожидалось, должно увеличить объемы производимой сельхозпродукции. Кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз». А создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. Совместно с казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ» запущен проект «Тrade-in» по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

В пилотном проекте приняли участие и получили кредиты несколько тысяч жителей из 11 сельских округов 10 районов Жамбылской области.

По информации акима Таласского района Канатбека Мадибека, от участника пилотного проекта Ушаралского сельского округа было подано 197 заявок на сумму 524,7 млн тенге.

«Всего освоено 55 га земель, принадлежащих 300 дворам, - сообщил аким района. - Произведено 552,4 тонны продукции на общую сумму 75,6 млн тенге. Сельчане купили 1 958 голов скота на сумму 524,7 млн тенге. За два года реализации проекта поголовье скота увеличилось до 24 792. В 2022 году планируется получить 545 тонн продукции (мясо - 125 тонн, молоко - 420 тонн). На базе местного кооператива «Талас-2020» имеется 18 единиц сельхозтехники. В Ушаралском сельском округе в 2020 году открылась пекарня, мощность которой рассчитана на 100 булок хлеба в день».

Говоря об основных показателях и развитии сферы сельского хозяйства района, спикер сообщил, что в целом площадь пашни по району составляет 21 643 га, из которых осваивается 76%. На площади 220 га внедрены водосберегающие технологии. С 2022 по 2025 годы планируется реализовать 65 инвестиционных проектов на сумму 3 млрд 54 млн тенге. Развивается рыбное хозяйство, обновляется сельхозтехника фермеров.

Аким области отметил важность эффективного использования субсидий, предоставляемых государством и разъяснительной работы среди населения, которую должны проводить акимы сельских округов.

«Каждый сельский округ должен выбрать одно приоритетное направление. Так мы сможем решить вопросы производства и реализации выпущенной продукции. Местная власть должна оказывать помощь крестьянским хозяйствам. Но и от них должна быть отдача. Нужно определить территорию общественных пастбищ. Если в хозяйстве содержится большое поголовье скота, необходимо организовать выпас на территории за пределами села. Самая главная задача - повышение доходов населения. Используйте максимально возможности госпрограмм и разъясните их жителям. Акимы должны лично посетить все дворы и хозяйства на селе. Нужно привлекать инвестиции и находить ресурсы для создания новых рабочих мест. Важно, чтобы как минимум один человек в каждой семье имел стабильный доход», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.