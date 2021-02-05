Свыше 60 иностранцев привлечены к ответственности в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» к административной ответственности привлечены 66 иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

С 1 по 5 февраля на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Целью мероприятия является выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, пресечение незаконной миграции, а также предотвращение преступлений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.

«Полицейскими за три дня проведения ОПМ «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства в ВКО привлечено к административной ответственности всего 157 граждан, в том числе 66 иностранцев и 89 граждан РК. Для установления личности в приемник распределитель водворено 2 лица, проживающие без документов, удостоверяющих личность. Задержан 1 преступник, находящийся в розыске», - рассказал начальник УМС ДП ВКО Ербол Бекпаев.

Отметим, что за осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином без разрешения уполномоченного органа к административной ответственности привлечено 2 работодателя. К примеру, сотрудниками полиции выявлен факт незаконного привлечения иностранной рабочей силы. Казахстанец привлечен к административной ответственности по ст.519 ч.1 КРКобАП (привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК) в виде штрафа 30 МРП, гражданин Республики Узбекистан привлечен по ст.517 ч.5 КРКобАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения) в виде ареста на 5 суток.

Департамент полиции ВКО напомнила иностранцам, что если сроки разрешенного пребывания истекли, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания и урегулировать свой правовой статус.

Фото: Пресс-служба ДП ВКО



