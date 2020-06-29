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Свыше 6 тысяч выпускников приняли в участие в ЕНТ в Восточном Казахстане

Автор:  
Руслан Шакабаев
29 Июня 2020, 18:19
Свыше 6 тысяч выпускников приняли в участие в ЕНТ в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане за 9 дней проведения ЕНТ приняли участие 6 196, или 89% из заявленных абитуриентов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр

За время проведения ЕНТ - с 21 по 29 июня, удалены при запуске в пункты проведения ЕНТ 13 выпускников и из аудиторий - 47 абитуриентов по причине использования сотовых телефонов и шпаргалок в ходе проведения тестирования.
29 июня ЕНТ проводилось на базе трех пунктов, расположенных в Усть-Каменогорске и Семее.

Количество заявленных тестируемых - 544, приняли участие – 513 (94,3%). При этом два выпускника лишились возможности сдать ЕНТ за попытку пронести запрещенные предметы.​ ​

Единое национальное тестирование прошло в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых требований и санитарных норм.


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