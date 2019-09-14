Свыше 6 тысяч прокуроров и полицейских повысили квалификацию в Академии правоохранительных органов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 6 тысяч служащих повысили квалификацию в Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Академию.

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре проводит работу по повышению профессионального уровня полицейских. Внедряются прогрессивные образовательные новации.

Вопросам развития современных компетенций сотрудников в Академии уделяется особое внимание.

«С момента создания здесь повысили свою квалификацию свыше 6 тыс. слушателей. Только в текущем году организовано 77 обучающих тренингов, в которых приняли участие более 1 100 сотрудников», - говорится в сообщении.

Кроме профессорско-преподавательского состава Академии к обучению в качестве тренеров привлекаются ведущие отечественные и зарубежные эксперты и практики.

На базе Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам проведено более 50 тренингов с участием 137 тренеров из Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Грузии, КНР, Кыргызстана, Россия, США и Узбекистана. Обучено 1700 сотрудников, в том числе из Центральной Азии и Афганистана, Ирана и Пакистана.

Отмечается, до конца текущего года запланировано проведение еще 20 курсов повышения квалификации для сотрудников правоохранительных органов.