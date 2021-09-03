Свыше 6 тысяч алматинских школьников смогут посещать бесплатные кружки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году свыше 6 тысяч школьников Алматы смогут посещать бесплатные кружки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Дети в возрасте от 4 до 17 лет, проживающие в Алматы, смогут бесплатно посещать творческие занятия и кружки. На эти цели из бюджета выделено 504 миллиона тенге. Информацию о занятости дошколят и учащихся на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления культуры Алматы Гани Майлибаев.

Он отметил, что по поручению Президента внедрен проект подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа, и это, безусловно, стало событием года. Проект позволяет маленьким алматинцам от 4 до 17 лет, в том числе детям с особыми потребностями бесплатно посещать творческие кружки.

«В 2021 году предполагаемый охват бесплатным посещением кружков в городе Алматы составляет более 6000 человек. Очередь формируется на каждый из 59 видов кружков отдельно. На сегодня уже 3800 детей и подростков посредством активированных ваучеров начали заниматься в кружках 20 видов. Во исполнение Поручения Главы государства планируется увеличить охват детей более чем до 40 000 человек в следующем году», - сообщил Г. Майлибаев.

Родители алматинских учащихся могут подробно ознакомиться с информацией о кружках на сайте artsport.edu.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе.

Включение в очередь детей и подростков осуществляется в электронном формате. Очередь формируется на каждый вид кружка отдельно. Ребёнок может посещать не более двух творческих кружков.

Наиболее востребованными кружками среди детей являются народные танцы, балет, живопись, рисование, домбыра, клавишные инструменты, актерское искусство.