АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 6 млн тенге задолжал горе-отец двум детям в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По словам судебных исполнителе, это должно стать уроком для других должников. Мужчина в течение шести лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание двоих детей. Чтобы защитить себя, он утверждал, что не имел официального дохода. На сегодняшний день задолженность мужчины перед детьми достигла 6 205 245 млн тенге.

20 марта приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Абай по ст.139 УК РК признан виновным, приговорен к 1 году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. На основании ч.1 ст.44 УК РК с привлечением к принудительному труду на 100 часов ежегодно.

Горе-отец был поставлен на учет в службу пробации №1 Урджарского района по области Абай. На протяжении двух месяцев после вынесенного приговора суда, данный гражданин, не сделав для себя должных выводов, проигнорировал возложенные обязанности суда. За пьянство и безработный образ жизни он был арестован из зала суда за непогашенное наказание.