Свыше 58 тыс. человек в Атырауской области ревакцинировались против КВИ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 58 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Первым компонентом вакцин против коронавирусной инфекции в регионе привиты 270 539 человек. Второй компонент вакцин получили 258 335 жителей области. Третью дозу одной из используемых в стране вакцин против КВИ получили 58 226 жителей региона. Вакциной «Pfizer» в области привиты 8 426 человек – это беременные и кормящие женщины, а также подростки и прошедшие ревакцинацию. В настоящее время в стационарах области больных с коронавирусом нет. Дома лечатся семь человек. Все больные - в Атырау.

«Прошлым летом число больных КВИ в Атырау и районах в отдельные дни превышало 10 тысяч человек»,- напомнили в пресс-службе облздрава.