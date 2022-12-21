Свыше 57 тысяч рабочих мест создали в Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления занятости и социальных программ Алматы Назира Тогизбаева на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что с начала этого года в городе было создано более 57 тысяч рабочих мест, из них свыше 40 тысяч – постоянные, а остальные – временные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что жители и гости города для поиска работы могут обратиться в центр занятости населения.

«Также ежеквартально мы проводим ярмарки вакансий. В этом году ярмарки проходили более восьми раз, в том числе отдельно для лиц с ограниченными возможностями. Если сказать более детально, то постоянные рабочие места в основном приходится на строительство, образование и оптово-розничную торговлю, временные – это общественные и социальные рабочие места, молодежная практика. То есть у нас очень много разных направлений, мы поддерживаем безработных. Если будут вопросы, то вы можете обратиться в центр занятости населения», - сказала Назира Тогизбаева.

Заместитель акима Алматы Асем Нусупова добавила, что трудоустройство и занятость населения в городе составила 94 %. Однако, она добавила, что в городе среди молодежи все еще сохраняется безработица. Этот вопрос, по ее словам, находится на особом контроле.



