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Свыше 57 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ
13 Февраля 2022 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 57 581 человек (56 399 КВИ+ и 1 182 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 7 260 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 321 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 348 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациентов, на аппарате ИВЛ – 98 пациентов.
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