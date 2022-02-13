Свыше 57 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 57 581 человек (56 399 КВИ+ и 1 182 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 7 260 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 321 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 348 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациентов, на аппарате ИВЛ – 98 пациентов.







