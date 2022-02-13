+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 57 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ

13 Февраля 2022 08:50
Поделиться:
Свыше 57 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 57 581 человек (56 399 КВИ+ и 1 182 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
7 144 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
За сутки в Казахстане выявлены 1957 заболевших коронавирусом Акмолинцам рассказали об изменениях в системе ОСМС Как строится новый корпус онкоцентра в Нур-Султане, проверила Ажар Гиният

В стационарах находится 7 260 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 321 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 348 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациентов, на аппарате ИВЛ – 98 пациентов.




Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
7 144 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
За сутки в Казахстане выявлены 1957 заболевших коронавирусом
Акмолинцам рассказали об изменениях в системе ОСМС
Как строится новый корпус онкоцентра в Нур-Султане, проверила Ажар Гиният
Популярное
1 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
2 Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
3 Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане
4 Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
5 Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
6 Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
Читайте также
Футбольный турнир в память об умершем от ковида враче прошел в Кокшетау
В каких случаях казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без направления терапевта
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане
Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив