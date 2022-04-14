Свыше 57 тысяч человек прошли ревакцинацию в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше 57 тысяч человек прошли ревакцинация от КВИ в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 270 475 человек. Второй компонент вакцин получили 258 210 жителей региона. Третью дозу одной из используемых в стране вакцин от КВИ получил 57 321 житель региона.

Вакциной «Pfizer» в области привиты 8 152 человека – это беременные и кормящие женщины, а также подростки и прошедшие ревакцинацию.

В настоящее время в стационарах области больных с коронавирусом нет. Дома лечатся 8 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Атырауской области до минимума сократилось число больных коронавирусом.