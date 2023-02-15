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Свыше 560 км путей капитально отремонтирует «Қазақстан темір жолы» в 2023 году

15 Февраля 2023, 15:46
Свыше 560 км путей капитально отремонтирует «Қазақстан темір жолы» в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году на сети АО «НК «ҚТЖ» капитально отремонтируют более 560 км путей,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Кроме ремонтных работ капитального характера, также планируется выполнить усиленный средний и средний ремонт 90,5 км путей. Заменить 634 комплекта стрелочных переводов новыми на железобетонных брусьях.

Для выполнения ремонтных работ и текущего содержания магистрали в путевом хозяйстве ҚТЖ эксплуатируется более 732 единиц специального железнодорожного подвижного состава.

По итогам прошлого года оздоровлено порядка 1 тысячи км ж/д путей, из которых свыше 550 км отремонтировано капитально.

Планомерная работа по ремонту путей направлена на обеспечение безопасности железнодорожных перевозок.

Фото: пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»




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