Свыше 560 доз наркотиков изъяли у жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали пятерых молодых людей за организацию сбыта и распространение наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, три месяца назад в поле зрения полиции попал 29-летний безработный житель Петропавловска. В конце марта оперативники задержали его по месту проживания. Из квартиры изъяли пакеты и расфасованные свёртки с веществами растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, марихуана и гашиш. Общий вес каждого наркотика - 350 разовых доз марихуаны и 218 доз гашиша — относится к особо крупному размеру.

В этот же день задержали четверых его подельников в возрасте от 24 до 26 лет, которые покупали наркотики у основного фигуранта и осуществляли их распространение на улицах города.

«Подозреваемый в организации сбыта водворён в изолятор временного содержания. Задержанный сам наркотики не употреблял. Ведётся досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», - сообщили в пресс-службе.

Полицейские напомнили, что за сбыт наркотических средств предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет.