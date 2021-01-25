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    13:58, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Свыше 56 тысяч обращений от жителей поступило в госорганы Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За 2020 год в местные исполнительные органы Карагандинской области поступило свыше 56 тысяч обращений от физических и юридических лиц. В лидерах остаются вопросы населения по ЖКХ, строительству, труду и социальной занятости, предпринимательству, трудовым отношениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проходит работа с обращениями, на аппаратном совещании доложил заместитель руководителя аппарата акима области Бахтияр Айешов.

    На личный приём к главам городов и районов пришли 2 242 человека, к руководству области обратились 174 жителя.

    Продолжают работу открытые по всему региону фронт-офисы. К примеру, сотрудники Open Karaganda помогли решить проблемы 4 351 жителя.

    Одним из ключевых нововведений является запуск пилотного проекта «Е-Өтініш» («Е-Обращения»). Система позволит быстро и эффективно поддерживать обратную связь с населением.

    «В рамках концепции «слышащего государства» мы должны своевременно и качественно реагировать на каждое обращение жителей региона. Поручаю акимам городов и районов взять на особый контроль работу по обращениям, обеспечить качественное и своевременное их рассмотрение», - подчеркнул глава Карагандинской области Женис Касымбек.


    Теги:
    Акимат Карагандинская область Общество
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